Carlo Ancelotti justifie la sortie de Raúl Asencio

Les supporters présents dans les travées d’Anoeta étaient décidément en forme. Ce mercredi soir, le Real Madrid est allé s’imposer sur le terrain de la Real Sociedad en demi-finale aller de la Coupe du Roi (1-0), et a dû faire face à un public à l’attitude pathétique. Alors que Vinicius a été victime d’actes racistes, Raúl Asencio a également été visé par des chants. Le joueur de 22 ans, en raison de son implication présumée dans un délit de diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant une jeune fille mineure du temps où il évoluait avec le Castilla, a été ciblé par des « Asencio, meurs », ce qui a poussé Carlo Ancelotti à le faire sortir à la mi-temps.

En conférence de presse d’après-match, l’Italien a été questionné à propos de ce changement. Le technicien merengue a évoqué les chants entonnés en tribunes à l’encontre de son joueur, mais aussi le fait qu’il ait été averti d’un carton jaune, pour justifier sa décision : « Ils ont bien agi. Vinicius a parlé à l’arbitre et celui-ci a arrêté le match et appliqué le protocole. C’est ce qui devait être fait. Je l’ai sorti parce qu’il avait deux choses : il était affecté et il avait un carton jaune. C’est pourquoi j’ai préféré le sortir du terrain. Personne n’aime qu’un stade lui crie de mourir. Il était affecté dans ce sens. Il n’était pas vraiment heureux. J’ai préféré le sortir parce que ses émotions auraient pu affecter sa performance pendant le match. » Après sa victoire, la Maison Blanche devra confirmer son succès le 1er avril prochain, au Bernabéu, lors du match retour.