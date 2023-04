BL : Fribourg écrase Schalke 04 et grimpe sur le podium

Situé cinquième de Bundesliga avant de défier l’avant-dernier Schalke 04, Fribourg voulait remonter sur le podium à la faveur d’une victoire. Les hommes de Christian Streich n’ont pas manqué cette possibilité puisqu’ils se sont imposés 4-0. Rapidement, l’Autrichien Michael Gregoritsch a ouvert le score (7e) pour mettre son équipe sur de bons rails.

Dans un bon jour, Michael Gregoritsch a mis son équipe à l’abri juste avant la pause (35e). En seconde période, Lucas Höler l’a imité avec un troisième but (53e) et Matthias Ginter s’est joint à la fête (82e). Avec cette victoire 4-0, Fribourg est troisième avec un point d’avance sur l’Union Berlin (4e) et deux sur le RB Leipzig (5e). Avant-dernier, Schalke 04 est à une unité du barragiste Stuttgart.

