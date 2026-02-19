Thibaut Courtois arrive au Mans

Ce jeudi, les salariés du Mans étaient conviés par Thierry Gomez (le président de la formation) à une réunion afin d’être informés d’une évolution majeure dans l’organisation du club de Ligue 2. Un peu plus de six mois après l’arrivée du fonds brésilien Outfield, celui-ci est sur le point de devenir l’actionnaire majoritaire, tandis que Gomez conserve à la fois sa part dans le club et son rôle majeur. Par ailleurs, les nouveaux propriétaires prévoient d’acquérir le centre d’entraînement de la Pincenardière auprès de la ville afin d’y réaliser des améliorations et souhaitent relancer le centre de formation dès le début de la saison prochaine. Dans un communiqué publié sur X l’actuel cinquième de deuxième division, dévoile ainsi ses nouvelles ambitions, avec un certain Thibault Courtois.

La suite après cette publicité

Ce projet, mené en collaboration avec la DTN et la DNCG depuis plusieurs mois, prévoit des investissements conséquents dans ces projets qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros. Par ailleurs, après l’arrivée de personnalités comme Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen l’été dernier, le club devrait accueillir un nouvel investisseur de taille : le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois (33 ans), via la société d’investissement NxtPlay qu’il a cofondée. À la lutte pour monter en Ligue 1 derrière le Red Star (4e) et l’ASSE (3e), l’écurie va tout faire pour terminer la saison sur les chapeaux de roues avec ce renfort.