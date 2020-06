Liga : le Séville FC s'offre le Betis et s'accroche au podium

Après plus de trois d'interruption suite à la pandémie du coronavirus, la Liga reprenait ses droits ce jeudi soir. Et quoi de mieux qu'un derby de Séville pour reprendre les hostilités ? Le Séville FC accueillait ainsi au stade Ramon Sanchez-Pizjuan son voisin le Betis dans le cadre de la 28ème journée de Liga. Pour ce choc, Julen Lopetegui alignait un 4-3-3 et titularisait notamment Jules Koundé et Diego Carlos en charnière centrale. Côté Betis, Rubi optait également pour un 4-3-3 et pouvait compter sur Nabil Fekir. Après un premier acte cadenassé, les hommes de Lopetegui ouvraient le score avant l'heure de jeu. Dans la surface, Bartra s'appuyait sur les épaules de De Jong lors d'un duel aérien.

La suite après cette publicité

Après consultation de la VAR, monsieur Lahoz indiquait le point de penalty. Lucas Ocampos ne tremblait pas et inscrivait le premier but du match (1-0, 56e). Six minutes plus tard, le Séville FC réalisait le break. Suite à un corner venu de la droite, Ocampos déviait deuxième poteau pour Fernando qui poussait le cuir au fond des filets (2-0, 62e). Grâce à ce quatorzième succès de la saison, le Séville FC conservait sa troisième place et reléguait provisoirement la Real Sociedad à quatre longueurs au classement.

Le classement de la Liga ici