OM : Olivier Ntcham sort du silence

Il est arrivé dans les dernières heures du mercato, et visiblement, contre la volonté d'André Villas-Boas. « Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, une décision pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça », avait lancé le Portugais plus tôt ce mardi, très remonté.

Une situation pas évidente pour le joueur prêté par le Celtic, qui ne devra a priori cependant pas jouer sous les ordres de l'ancien de Porto et de Chelsea entre autres. Sur les réseaux sociaux, il s'est exprimé pour la première fois en tant que Marseillais. « Je suis très heureux d’avoir rejoint la famille marseillaise. C’est un plaisir d’honorer le maillot d’un grand club tel que Marseille ! », a-t-il écrit. Nul doute que les supporters attendent maintenant de le voir sur le terrain !

Je suis très heureux d’avoir rejoint la famille Marseillaise @OM_Officiel ! C’est un plaisir d’honorer le maillot d’un grand club tel que #Marseille ! #DroitAuBut



For @CelticFC I will be always thankful to everything you gave me and I wish you all the best for the future 🍀 pic.twitter.com/eBE19jFoCV