Mercato : l'agent de Sergio Ramos est à Paris

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a claqué la porte du Real Madrid. En fin de contrat, le défenseur central espagnol a quitté la Casa Blanca avec une vive émotion mais également la sensation que tout n'avait pas été effectué pour le prolonger. Officiellement sur le marché, l'intéressé cherche donc un nouveau projet sportif à relever. Et comme nous vous le révélions, le PSG demeure une destination plus que crédible pour l'intéressé.

Une tendance forte qui se confirme ce jeudi. Selon les informations du Parisien, le frère et agent du joueur René Ramos, est arrivé dans la capitale française pour rencontrer la direction du Paris SG. Des négociations qui vont évidemment porter sur l'aspect contractuel mais aussi salarial. Le PSG parviendra-t-il à attirer Sergio Ramos dans ses filets ? Le suspense reste entier...