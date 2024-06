Monaco accélère pour Christian Mawissa

Pour cet été, l’AS Monaco a décidé de clairement se renforcer sur le marché des transferts avec en ligne de mire la Ligue des champions. Il y a quelques semaines, nous vous révélions que le club de la principauté ciblait le défenseur toulousain Christian Mawissa. L’opération était même en bonne voie et le joueur était déjà d’accord pour rejoindre Monaco avec la volonté de faire clairement partie du projet du club.

Les négociations avaient débuté et le prix semblait osciller entre 15 et 20 millions d’euros. Et selon nos informations, l’AS Monaco a bien l’intention de rapidement boucler ce dossier. Les dirigeants monégasques vont rencontrer ceux du TFC dans les prochains jours pour tenter de conclure le deal. L’idée est de pouvoir passer à autre chose par la suite pour préparer le plus vite possible la saison.