OM : Steve Savidan dresse le portrait de la future recrue Faris Moumbagna

L’Olympique de Marseille mène un mercato hivernal à vitesse grand V. Après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana pour venir muscler son entrejeu, le club phocéen est tout proche d’enregistrer une énième recrue, en la personne de Faris Moumbagna. Comme nous l’avons évoqué ces derniers jours, l’attaquant de 23 ans, qui dispute actuellement la CAN avec le Cameroun, devrait débarquer sur la Canebière puisqu’un accord autour de 8 M€ a été trouvé avec son club de Bodø/Glimt. Un pari osé par la formation olympienne mais qui pourrait porter ses fruits à en croire les propos de Steve Savidan.

«Ça bouge un peu dans la surface, c’est impactant. C’est du physique, ça tient la balle devant. Je connais un peu ce gamin, on a une relation en commun. C’est un super gamin. (…) C’est un joueur de surface. C’est un mangeur d’espaces et un tank. Un super point d’ancrage, un joueur qui est athlétique, qui bouffe les espaces et ne compte pas ses efforts», a déclaré l’ex-international français sur les antennes de RMC.