Mercato : Manchester United fait face à un terrible casse-tête à 70 M€

Manchester United a trouvé son nouveau numéro 7. Hier, les pensionnaires d’Old Trafford ont officialisé l’arrivée de Mason Mount, délogé de Chelsea. L’Anglais a hérité d’un maillot mythique puisqu’il portera le fameux n°7 au sein du club mancunien. Un renfort de taille pour Erik ten Hag. Mais le coach néerlandais attend encore d’autres recrues afin de bâtir une équipe compétitive et capable de rivaliser avec les meilleurs clubs sur tous les tableaux.

D’après le Daily Mail, et comme révélé à plusieurs reprises par d’autres médias anglais, ETG souhaite recruter un gardien et un attaquant en priorité. En fin de contrat, David De Gea n’a pas étendu son bail et son départ est plus que jamais d’actualité. Pour le remplacer, MU pense à André Onana. Un portier que connaît très bien Ten Hag pour l’avoir dirigé lors de son passage à l’Ajax Amsterdam. Mais l’Inter ne fera pas de cadeaux.

70 millions pour trouver un attaquant et un gardien

Pourtant, le Mail explique que Man U a déjà fait une offre verbale de près de 40 millions d’euros. Insuffisant pour le moment puisque Les Lombards demandent au moins 52 millions d’euros. Ils sont revenus à la charge avec une offre de 50 millions d’euros. En cas d’échec, les Red Devils ont un plan B nommé Robert Sanchez (Brighton). Pour lui, il faudra mettre 35 millions d’euros. Si jamais ces deux pistes échouent, les Anglais se lanceront pour Justin Bijlow (Feyenoord) et Kevin Trapp (Eintracht Francfort).

MU ne fera pas de folies puisque le budget mercato est serré, avec une enveloppe de 140 millions d’euros. La moitié a déjà été utilisée pour Mount (70 millions d’euros plus bonus). Autant dire que mettre plus de 50 millions d’euros sur Onana va poser problème pour la suite des opérations car Ten Hag veut aussi un attaquant. Les pistes Harry Kane et Victor Osimhen sont trop onéreuses puisqu’on parle de plus de 100 millions d’euros pour chacun.

Des ventes qui peuvent faire gonfler le budget mercato

Outre la probable prolongation de Marcus Rashford, le média anglais précise que les pistes Rasmus Hojlund (Atalanta) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont toujours suivies. Mais concernant le Français, le prix risque d’être trop élevé. Pour augmenter son budget mercato, le club anglais compte sur les ventes de 13 joueurs. Ce qui pourrait rapporter jusqu’à 117 millions d’euros. Fred, Donny van de Beek, Anthony Elanga, Anthony Martial, Alex Telles, Eric Bailly, Brandon Williams, Harry Maguire, Scott McTominay, Dean Henderson ou encore Jadon Sancho figurent notamment dans cette liste noire.

Concernant ce dernier, si une belle offre arrive, il sera sacrifié sans problème par ses dirigeants, très déçus de son rendement. Tous ces possibles départs permettront donc de renflouer les caisses. Mais si cela ne fonctionne pas et que le dégraissage n’est pas à la hauteur des attentes, Manchester United devra trancher entre un gardien ou un attaquant puisqu’il ne lui reste que 70 millions d’euros pour recruter. Autant dire que c’est quasiment mission impossible dans le marché actuel. Des prêts peuvent être des solutions, mais pas pour des éléments prioritaires comme Onana ou les 9 approchés. MU va devoir s’activer dans tous les sens.