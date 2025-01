La sortie démente de Pablo Maffeo sur Vinicius Jr !

Quelques jours avant la demi-finale du Supercoupe d’Espagne entre Majorque et le Real Madrid, le ton est déjà donné ! le défenseur latéral argentin Pablo Maffeo s’est exprimé dans le podcast ibérique IndomitosTV, envoyant une première pique à Vinicius Junior et le défiant sur un terrain bien différent du football. «Ce serait dans un monde parallèle, mais je pense que cela pourrait être le combat le plus regardé de l’histoire. Je pense que je gagnerais, je n’en doute pas, je l’éliminerais en 10 secondes», a ironisé l’ancien défenseur de Stuttgart.

Les tensions entre les deux hommes ne datent pas d’aujourd’hui, et réapparaissent à chaque affrontement entre Majorque et le Real Madrid. Maffeo a également expliqué sa stratégie pour empêcher le Brésilien du Real Madrid de s’exprimer : «Au premier duel, je le mets au sol pour voir si je peux le sortir du match. Les piques restent sur le terrain, mais j’aime ça.» Cette fois-ci, il n’aura pas besoin de faire étalage de ses techniques, puisque le Brésilien sera suspendu pour l’entièreté de la compétition après son carton rouge reçu face à Valence.