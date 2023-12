Naples veut s’offrir la pépite Georgiy Sudakov

Actuellement sous les couleurs du Shakhtar Donetsk jusqu’en juin 2028, Georgiy Sudakov (21 ans) attise les convoitises. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 18 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif ukrainien avait notamment brillé en phase de groupes de la Ligue des champions, inscrivant une réalisation face au Barça. Un rendement loué par de nombreux observateurs et entraînant logiquement l’intérêt des cadors européens à quelques heures de l’ouverture du marché des transferts.

Dans cette optique et selon nos dernières informations, Naples s’intéresse à l’international ukrainien (12 sélections, 1 but). Les recruteurs du club italien ont d’ailleurs d’ores et déjà observé le joueur à trois reprises en Ligue des champions. Les Napolitains pourraient passer à l’action en janvier ou lors de l’été 2024. Affaire à suivre. Une chose est sûre, Sudakov est, aujourd’hui, dans le collimateur de la formation entraînée par Walter Mazzarri en tant que recrue prioritaire.