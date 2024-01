La sortie forte de Jorge Mendes sur l’avenir de Mourinho

Agent historique de José Mourinho, Jorge Mendes s’est entretenu avec la Gazzetta dello Sport à la suite du limogeage du « Special One » de la Roma en début de semaine. Pour l’agent portugais, le club romain n’a pas bien fait les choses : « j’ai été surpris par cette décision. Je ne m’y attendais pas. Avec lui, la Roma a de nouveau remporté une compétition européenne après je ne sais combien d’années. C’est un gagnant (…). Il était neuvième, mais à combien de points du quatrième ? Cinq. Et il restait 18 journées de championnat. Au lieu de cela, il a été licencié. Il voulait continuer et était convaincu qu’il réussirait même si la situation n’était pas facile. »

Jorge Mendes a voulu défendre le bilan de José Mourinho et affirmer que son client était toujours attractif. Le technicien portugais aurait reçu des propositions d’Arabie saoudite pendant ses derniers mois à la Roma. L’ancien entraîneur de Chelsea et du Real devrait rebondir rapidement selon agent. « Pour moi, c’est simplement une question de temps. C’est un très bon entraîneur et il l’a toujours montré partout où il est passé ». Quelques pistes sont déjà sur la table de José Mourinho.