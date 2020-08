Bayern : Robert Lewandowski enrage contre le Ballon d'Or

Pour la première fois depuis très longtemps, le Ballon d'Or France Football ne sera pas attribué. Avec ses 57 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues et surtout un triplé Coupe-Championnat-Ligue des Champions réussi avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski pouvait légitimement y prétendre et succéder à Lionel Messi. Cela pouvait être l'année ou jamais pour le Polonais dans la quête de le plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Et l'attaquant de 32 ans en est bien conscient. Quand un journal de son pays natal, le Przeglad Sportowy, lui demande à qui il aurait décerné le trophée, il a répondu : « à moi-même. Nous avons gagné tout ce qu’il y avait à gagner. J’étais le meilleur buteur de chaque compétition. Je pense que si un joueur a accompli tout ça, il devrait remporter le Ballon d’Or. » Une saison normale l'aurait certainement couronné, on peut donc comprendre sa frustration.