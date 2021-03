Liga : Youssef En-Nesyri offre le derby au Séville FC face au Betis

Rien de tel qu'un derby de Séville pour conclure un dimanche de football en Espagne. Pour le compte de la 27e journée de Liga, le Séville FC recevait son voisin du Betis au stade Ramon Sanchez-Pizjuan. Un match qui revêtait une importance particulière en ce mois de mars. Sur quatre victoires de suite, le Betis avait l'occasion de recoller à trois points de son voisin - mal en point - en cas de succès et donc de se rapprocher du dernier ticket atteignable pour la Ligue des champions.

Mais dans son stade, le Séville FC a fait respecter la hiérarchie. Quatrièmes, les Blanquirrojos restaient sur deux revers. Ils mettaient les choses au point à la 27e minute. Une passe de Jesus Navas permettait au serial buteur marocain Youssef En-Nesyri d'ajouter un 14e but à sa saison. Son 20e but lors de son 40e match, toutes compétitions confondues. Et un but synonyme de succès pour Julen Lopetegui (1-0). Le Séville FC conforte sa 4e place, synonyme de Ligue des champions, six longueurs devant la Real Sociedad, qui compte un match de plus. Le Betis reste à portée de tir de Villarreal dans l'optique de la Ligue Europa.

