La réaction de Didier Deschamps au décès de Rolland Courbis

Triste nouvelle pour le football français, Rolland Courbis est décédé ce lundi 12 janvier à l’âge de 72 ans, rejoignant ainsi Jean-Louis Gasset, disparu il y a quelques semaines. Né à Marseille en 1953, il s’était d’abord fait connaître comme défenseur central, portant les couleurs de l’OM, de Sochaux, de Monaco et de Toulon. Très tôt entraîneur, il a dirigé de nombreux clubs français comme Toulon, Bordeaux, l’Olympique de Marseille, Montpellier, Lens, Rennes ou Caen, ainsi que plusieurs équipes à l’étranger, et a marqué les esprits par son franc-parler et sa personnalité charismatique.

« Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu. Rolland a dirigé les meilleurs clubs français, je pense notamment à Bordeaux, Marseille, Lens ou Montpellier. C’était un vrai passionné. Et cette passion, il avait choisi de la transmettre, ces dernières années, derrière un micro. Avec un sens de la formule bien à lui. A sa famille, à ses proches, j’adresse mes sincères condoléances », a déclaré Didier Deschamps dans un communiqué de la FFF.