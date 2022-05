Lens : Jean-Louis Leca forfait jusqu'à la fin de saison après une altercation

Alors que Lens pensait passer une fin de saison assez joyeuse avec une lutte pour les places européennes jusqu'à la dernière journée, un élément surprenant vient perturber les Lensois. Ce jeudi soir, l'Équipe a publié un article expliquant que le gardien Lensois Jean-Louis Leca était forfait jusqu'à la fin de saison après s'être fracturé le doigt lors d'une vive altercation avec son entraîneur des gardiens Thierry Malaspina.

La suite après cette publicité

Le ton est monté entre les deux hommes et ils ont fini par s'attraper par le col selon des témoins de la scène. En colère, le gardien lensois a donné un violent coup dans une porte et s'est fracturé le doigt. Devant la publication de cet article, le RC Lens a réagi via un communiqué. «Suite à la publication d'un article faisant état de manière circonstanciée d'une altercation, le club confirme un excès de caractère manifesté par deux membres du groupe professionnel, ce jour, à l’issue de l’entraînement. Le Racing informe qu'il prendra les mesures disciplinaires adaptées et précise que cet événement intervenu dans la vie du groupe sera réglé dans la plus stricte intimité du vestiaire.»