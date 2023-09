Real Madrid : Luka Modric regrette le départ de Karim Benzema

Cet été, alors qu’on s’attendait à ce qu’il prolonge du côté du Real Madrid, Karim Benzema s’en est allé finalement en Arabie saoudite. Un coup de tonnerre sur le marché des transferts et surtout pour la Casa Blanca qui perdait son Ballon d’Or, meilleur buteur, et capitaine. Pour le média croate, Sportske, Luka Modric est revenu sur le départ surprise de son ami.

«Bien sûr qu’il me manque parce que nous étions ensemble depuis 11 ans. Je ressens le même sentiment de nostalgie qu’à chaque départ de mes coéquipiers et amis, comme Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo et d’autres. Ce sont toutes des classes supplémentaires. Nous avons été beaucoup ensemble, avons beaucoup gagné et nous nous sommes réjouis, ce sont des relations privilégiées, liées pour toujours.» KB9 appréciera.