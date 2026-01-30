PSG : Luis Campos lâche ses vérités sur l’affaire Kylian Mbappé !

Luis Campos et Kylian Mbappé ont toujours été proches depuis que le premier a participé à l’éclosion du second à l’AS Monaco. C’est le Portugais qui a poussé pour voir le prodige intégrer l’équipe première de l’ASM lorsque Leonado Jardim hésitait à le faire jouer. Il a fini par obtenir gain de cause, emmenant tout le monde dans son sillage, l’entraîneur, mais aussi l’ensemble du staff, le vestiaire, qui a rapidement compris l’ampleur du phénomène, et bien sûr le club, lequel a fini par le vendre 180 M€ au PSG à l’été 2017, en prêt avec option d’achat levée un an plus tard.

Mais il y a eu cette rupture brutale avec les Franciliens à l’été 2024, lorsque l’attaquant est parti pour le Real Madrid libre de tout contrat. 10 mois plus tôt, le PSG l’avait mis au placard dans son loft pour le forcer à prolonger, ou à partir. Il y aura bien départ, avec pertes et fracas et la relation avec le PSG se terminera aux prud’hommes. Le club a fini par être condamné à régler les impayés qu’il devait à son ancienne star : 61 M€. «J’ai une relation spéciale avec Kylian depuis qu’il a 14 ou 15 ans, je ne vais pas l’oublier et je ne vais pas la cacher, mais dans ce cas, j’ai essayé d’être le moins émotionnel possible, j’ai essayé d’être le plus rationnel», explique Luis Campos.

«nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian»

Dans un entretien accordé à Marca, le directeur sportif parisien assume d’avoir dû mettre sa relation particulière de côté, du fait des poursuites judiciaires entre son ancien protégé et son employeur actuel. «J’ai toujours pensé à protéger l’équipe et les autres joueurs, nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian, aussi bon que soit Kylian Mbappé, poursuit-il. Ma préoccupation, celle de l’entraîneur et de la direction du club, était de faire sentir aux autres qu’ils sont importants. Nous avons réussi à gérer quelque chose d’émotionnel, car Kylian reste le capitaine de la France, il reste le joueur qu’il est, mais en même temps, il fallait protéger le club et tous ceux qui ont accepté de rejoindre le projet du PSG.»

Le choix du collectif l’a emporté sur l’individuel, à l’image de ce que réalise le PSG d’aujourd’hui avec Luis Enrique et qui a porté ses fruits en mai dernier avec la victoire en Ligue des Champions. Pas de quoi regretter donc le départ de Mbappé, après ceux un an plus tôt déjà, de Messi et Neymar. «Nous avions de grands joueurs avec des salaires très élevés, avec notre fair-play financier, il y avait une situation difficile et aujourd’hui nous avons un PSG avec une situation économique très bonne, réduisant de façon immense la masse salariale, nous sommes même plus compétitifs car nous avons aussi changé la philosophie et la façon de penser de tous les Parisiens et du PSG.» C’est aussi une pierre lancée dans le jardin de Mbappé.