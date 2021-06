Manchester City a offert 116 M€ pour Harry Kane

La suite après cette publicité

On le savait depuis plusieurs semaines, Manchester City est intéressé par Harry Kane (27 ans). Les Skyblues ont perdu Sergio Agüero (33 ans), parti libre à l'issue de son contrat au FC Barcelone, et cherchent activement une référence offensive. Ce lundi, ils ont passé la vitesse supérieure.

Selon les informations du Guardian, les Mancuniens ont soumis une offre de plus de 116 M€ à Tottenham pour le buteur des Three Lions. Les Citizens ont ajouté qu'ils étaient disposés à insérer, en plus, des joueurs dans l'opération, parmi lesquels Raheem Sterling (26 ans), Aymeric Laporte (27 ans) et Gabriel Jesus (24 ans).

Tottenham ne lâche rien

Le quotidien anglais explique que les Spurs, eux, n'ont pas changé d'avis et ne comptent, a priori, pas lâcher leur canonnier, sous contrat jusqu'en juin 2024. Du moins, les Londoniens ne le laisseront pas partir pour moins de 175 M€ et n'accepteront pas d'échanges de joueurs pour faire baisser la note.

Reste désormais à savoir comment le natif de Walthamstow, qui souhaite absolument se concentrer sur la suite de l'Euro 2020 avec l'Angleterre et ne prendra aucune décision avant la fin du tournoi, réagira à ce positionnement de son président Daniel Levy. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer.