Bruno Genesio règle ses comptes après la qualification du LOSC

Les Lillois n’ont pas encore tourné le dos à tous leurs soucis, mais ils se sont écartés des zones grises pour au moins 72 heures et la réception de Nantes prévue dimanche à 17h15. Une semaine après avoir livré une prestation sans relief à la maison face à l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1), les Dogues ont créé l’exploit en allant s’imposer 2-0 en Serbie, en prolongations.

Ils connaîtront l’identité de leur futur adversaire pour les 1/8es de finale de Ligue Europa demain : ce sera soit le Aston Villa de leur bourreau Emiliano Martinez (ils avaient été éliminés en 1/4 de finale en 2024), soit l’OL, un adversaire cher à leur entraîneur Bruno Genesio. Ce dernier avait semé le doute sur son avenir la semaine dernière après la prestation catastrophique de son équipe : «je ne peux pas vous dire ce qui s’est dit, j’avais besoin de parler à mon groupe et à ma direction. Autant après Brest il y avait des motifs de satisfaction, autant ce soir il n’y a rien. On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique.»

«Certains avaient dit qu’on avait fait honte au football français après le match aller»

Ce soir, le coach de 59 ans affichait une mine plus épanouie au micro du diffuseur. Après la qualification de ses hommes, il a soldé ses comptes, sans détours : «certains avaient dit qu’on avait fait honte au football français après le match aller, c’était peut-être un peu fort, j’espère que ce soir, ils vont dire qu’on a rendu un peu de fierté. On a encore retrouvé ce qui avait fait notre grande force pendant la première partie de saison, à savoir des entrants très performants, parce que Nathan (Ngoy, auteur du 2-0), plus tous ceux qui sont entrés, ont grandement participé à cette qualification.»

Ils devront mettre autant de caractère en 1/8es de finale, peu importe l’adversaire. De son côté, Genesio ne cache pas sa petite préférence pour Aston Villa, dans l’espoir de voir deux clubs français potentiellement en 1/4 de finale de C3: «si ça me ferait plaisir de retrouver l’OL ? On les a déjà joué trois fois, je ne sais pas, je pense que si on veut avoir deux équipes potentiellement en 1/4, ce serait mieux de jouer Aston Villa, même si ce sera très dur. Mais on est très heureux, on va savourer, on prendra ce qu’on nous donnera, l’important c’est d’apprécier ce qu’on a fait tous ensemble.» Un succès peut-être fondateur.