Le Real Madrid a déjà oublié Kylian Mbappé, Osimhen prépare un sale coup à l’OL

Vinicius Jr attendu comme le héros à Madrid

Le Real Madrid, tenant du titre et recordman en Ligue des Champions, est autant en danger que le PSG. Le club madrilène est 24ème du classement, soit à la dernière place de barragiste. Clairement pour Marca, il est interdit d’échouer davantage. Avec 3 défaites en 5 matches, les hommes de Carlo Ancelotti sont dans le très dur alors que d’habitude, la Ligue des Champions, c’est leur terrain de chasse favori. De chasseur, il pourrait d’ailleurs passer à gibier, car, comme le rappelle La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta adore chasser les gros gibiers. L’actuel leader de la Serie A possède à son tableau de chasse le Salah de Liverpool ou encore le Wirtz de Leverkusen. Le Real Madrid de Mbappé est désormais le suivant, ou plutôt le Real de Vinicius devrait-on dire. Et oui, le «sauveteur» de la Casa Blanca a un nom et ce n’est pas Mbappé, c’est bien Vinicius Jr comme le placarde le journal AS. Le Brésilien est de retour de blessure et il revient pour le match le plus crucial en C1, juge le média. À lui d’enfiler son costume de Ligue des Champions prévient Marca pour sauver le Real Madrid d’une sacrée désillusion.

Osimhen active le mode recruteur

L’Olympique Lyonnais cherche des liquidités comme vous le savez pour éviter la relégation administrative en fin de saison. Parmi les joueurs courtisés cet hiver, on retrouve Cherki, Fofana, mais aussi Gift Orban. Comme le révèle Fotomac sur sa Une, Galatasaray serait intéressé par les services de l’attaquant. Et le Nigérian peut compter sur un soutien de poids, celui de Victor Osimhen qui pousse son compatriote à le rejoindre à Istanbul. Écarté pour la 4ème fois consécutive du groupe ce week-end, Gift Orban n’est clairement pas dans les plans de Pierre Sage. Il fait partie des joueurs qui ont de très grandes chances de quitter l’OL cet hiver, affaire à suivre.

L’hommage de West Ham à Antonio

La 15ème journée de Premier League s’est clôturée hier avec une rencontre entre West Ham et Wolverhampton. Dans un contexte compliqué avec le terrible accident de la route qui a touché Michail Antonio il y a quelques jours, les Hammers avaient l’obligation de l’emporter pour respirer après un début de saison compliqué. « Le job a été fait », estime le Daily Express après cette victoire 2-1. Dernier buteur de la partie, Jarrod Bowen a dédié son but à Michail Antonio comme le relaye le Daily Mirror. «Celui-là est pour toi, Michail», illustre aussi le Daily Mail. Comme vous pouvez le voir, le buteur anglais a brandi le maillot de l’attaquant pour lui donner de la force dans ce dur combat qui l’attend. Le meilleur buteur de l’histoire des Hammers a été opéré d’une fracture à la jambe. À 34 ans, la suite de sa carrière de footballeur est compromise. Mais au vu des images de son grave accident, l’essentiel est qu’il soit hors de danger.