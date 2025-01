Monaco : Thilo Kehrer est frustré après la défaite face au PSG

Ce dimanche, le Trophée des Champions se jouait à Doha et mettait aux prises le PSG et l’AS Monaco. En terrain conquis, le club de la capitale est allé chercher la victoire dans les ultimes instants grâce à une réalisation d’Ousmane Dembélé dans le temps additionnel (1-0). Un scénario frustrant pour des Monégasques qui auraient pu aller chercher plus à certains moments de la rencontre. Ancien parisien, Thilo Kehrer a fait part de son dépit au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«C’est le pire scénario que tu puisses avoir. Le PSG avait beaucoup d’occasions, en deuxième on a plus tenté mais face à Paris quand tu as une occasion il faut la saisir. Prendre un but à la dernière minute, il n’y a pas pire. Il faut prendre cette tristesse et les émotions de perdre une finale comme motivation. Dans le club, on a le potentiel, beaucoup de choses peuvent se développer. Notre objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine et aller dans le Top 8 cette année. On est venu ici pour faire quelque chose, on n’a pas pu le faire. On prend quelques jours de repos et on revient en Ligue 1.»