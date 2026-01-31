PSG : Luis Enrique éclaircit la concurrence Safonov/Chevalier
En conférence de presse avant Strasbourg, Luis Enrique a tenu à clarifier sa position sur la hiérarchie des gardiens, en assumant pleinement une gestion basée sur la concurrence et l’adaptation permanente. « Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux. J’aime la concurrence à tous les postes. C’est le foot moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau », a martelé l’entraîneur parisien, fidèle à sa philosophie de rotation et à son refus d’installer des statuts figés.
Une déclaration qui prend tout son sens après la titularisation surprise de Matvey Safonov face à Newcastle en Ligue des Champions, un choix fort qui avait suscité des interrogations. En alignant le portier russe dans un match décisif, Luis Enrique a envoyé un message clair. Chaque poste se mérite à l’entraînement et selon le contexte, sans passe-droit. Une gestion assumée, qui s’inscrit dans sa vision du haut niveau et du « foot moderne », où la concurrence est perçue comme un levier de performance plutôt qu’un risque. Au tour de Lucas Chevalier de répondre sur le terrain.
