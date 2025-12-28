Algérie : la folle statistique avec Riyad Mahrez
Riyad Mahrez est en train de faire taire tous ses détracteurs. En effet, critiqué pour ses deux dernières CAN ratées, l’ailier de 34 ans avait à cœur de remettre tout le monde d’accord cette année au Maroc. Et après un doublé face au Soudan pour le match d’ouverture (3-0), l’ancien magicien de Premier League a inscrit le seul but lors de la victoire ce dimanche face au Burkina Faso (1-0).
Un statut de capitaine et de leader totalement assumé pour l’ailier, qui est le meilleur buteur de cette CAN. Et une autre statistique rend l’Algérie invincible lorsque Mahrez marque. En effet, selon la page Stats Foot, quand l’attaquant d’Al-Ahli marque, l’Algérie ne perd jamais (25 victoires, 6 matches nuls). Un bilan impressionnant qui donne envie aux supporters algériens de voir leur virtuose marquer à tous les matches dans cette compétition.
