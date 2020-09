Chelsea : un mercato déjà historique

Interdit de recrutement l'été dernier, Chelsea avait été obligé de faire confiance à ses jeunes éléments et bien lui en a pris. Les Blues ont terminé quatrièmes de Premier League se qualifiant en Ligue des Champions tout en révélant des joueurs comme Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James ou encore Fikayo Tomori. Le club londonien a relancé une dynamique avec son coach Frank Lampard et entend poursuivre cela la saison prochaine. Le propriétaire Roman Abramovich a mis la main à la poche. Cela a débuté l'hiver dernier quand un accord a été trouvé avec l'Ajax Amsterdam pour la venue d'Hakim Ziyech contre 40 millions d'euros. Le milieu de terrain marocain de 27 ans a été suivi début juin par Timo Werner. Après la fin de la Bundesliga, l'attaquant allemand de 24 ans a quitté le RB Leipzig moyennant 53 millions d'euros. Deux gros investissements qui n'ont pas rassasié Chelsea pour autant.

Connaissant des problèmes défensifs cette saison, Chelsea a accueilli librement Thiago Silva (35 ans, Paris Saint-Germain et Malang Sarr (21 ans, OGC Nice). International anglais et très bon cette saison avec Leicester Ben Chilwell (23 ans) a renforcé le flanc gauche de la défense où Emerson Palmieri a déçu tandis que Marcos Alonso était à courant alternatif. Mais ce n'était pas tout puisque Chelsea a encore une fois frappé fort en claquant un chèque de 80 millions d'euros (hors bonus) sur Kai Havertz (21 ans) le grand espoir du Bayer Leverkusen et de l'Allemagne. Dépensant 223,2 millions d'euros (hors bonus) sur le mercato depuis que celui-ci a été initié cette année, Chelsea a réalisé le mercato le plus cher de son histoire et le neuvième le plus cher de l'histoire. Un chiffre impressionnant surtout que le contexte ne s'y prête pas. En effet, la pandémie de Coronavirus a compliqué la situation économique et le mercato a été relativement calme jusque-là pour les autres équipes.

Et si Chelsea recrutait encore ?

«Les Blues ont réalisé une nouvelle folie» ne manquait pas de titrer le Daily Star suite au transfert de Kai Havertz. Le Mirror a de son côté sorti la calculette en titrant «85M£ pour Havertz porte l'effervescence des Blues à 217M£». Une manière de mettre en valeur les investissements records réalisés jusque-là. Avec l'arrivée de Kai Havertz, Chelsea vient de battre son record de transfert qui était jusque-là détenu par le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. Les arrivées de Timo Werner (7e plus gros transfert de Chelsea), Ben Chilwell (8e plus gros transfert de Chelsea) et Hakim Ziyech (11e plus gros transfert de Chelsea) confirment également ce mercato exceptionnel des Blues. Mais celui-ci pourrait ne pas s'arrêter là pour Chelsea qui pourrait faire grimper la note en recrutant un gardien de but.

Les Blues qui cherchent un nouveau gardien suite aux mauvaises prestations de Kepa Arrizabalaga (25 ans) ont coché deux gardiens qui évoluent en Ligue 1 pour ce qui sera certainement le dernier investissement de l'équipe londonienne cet été. Le nom de l'international français Mike Maignan (25 ans) qui évolue à Lille a été évoqué, mais il faudra mettre au moins 30 millions d'euros sur la table pour y parvenir. La piste numéro un mène au Sénégalais Édouard Mendy (28 ans). Ce dernier a fait l'objet d'une offre de 20 millions d'euros. Si Rennes ne souhaite pas le céder, Chelsea pourrait insister lors des prochains jours. André Onana (Ajax Amsterdam) et Jan Oblak (Atlético de Madrid) sont des noms souvent évoqués, mais cela risque d'être un peu cher compte tenu des investissements déjà consentis. Le nom de Declan Rice (21 ans, West Ham) est aussi évoqué par la presse anglaise, mais il faudra aligner les billets. En attendant de voir ce que Chelsea décidera, Frank Lampard peut déjà se satisfaire d'une équipe bien renforcée en vue de la saison prochaine. Les Blues seront attendus comme l'un des prétendants au titre à l'instar de Liverpool et Manchester City.