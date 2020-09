Mercato : mais où s'arrêtera Chelsea ?

La nouvelle est tombée hier sur le Guardian. Chelsea serait enfin tombé d'accord avec le Bayer Leverkusen pour le transfert de la pépite allemande Kai Havertz, 21 ans, courtisé depuis de longues semaines. Comme pour Timo Werner, le club londonien a su dribbler la concurrence, conséquente (Real Madrid notamment), pour attirer le joueur dans les filets. Cela devrait lui coûter aux alentours de 90 M€.

Ces 90 M€ viennent s'ajouter aux 53 M€ dépensés pour Timo Werner, aux 40 M€ déboursés pour Hakim Ziyech et aux 56 M€ lâchés pour le latéral gauche Ben Chilwell (ce qui démontre une fois de plus la différence des prix réclamés sur le marché anglais). Chelsea a donc déjà déboursé quasiment 240 M€ sur le mercato estival. Il faut ajouter à cela l'arrivée de Thiago Silva, en fin de contrat avec le PSG mais au salaire confortable, et celle, moins onéreuse d'un point de vue salarial, de Malang Sarr, le défenseur formé à Nice, qui sera probablement prêté.

Encore un gros coup puis le dégraissage ?

Après avoir dû faire avec une interdiction de recrutement et une équipe composée des jeunes espoirs tels Mason Mount, Tammy Abraham ou encore Fikayo Tomori, l'entraîneur Frank Lampard a droit à une large recomposition de son effectif, qui donne aux Blues des allures d'outsider pour le titre de champion. Parvenu à se hisser à la 4e place après une saison globalement réussie (malgré la défaite en finale de FA Cup) au regard des contraintes initiales, le club londonien va démarrer la saison 2020-2021 avec bien plus d'ambitions. Le mercato n'est d'ailleurs pas fini du côté de Stamford Bridge.

En effet, la volonté est de remplacer le très décevant Kepa dans les cages. Récemment, c'est le nom d'Edouard Mendy, portier du Stade Rennais, qui est sorti, après celui de Mike Maignan, dernier rempart du LOSC. Chelsea semble prêt à un dernier investissement sur le marché des transferts, avant de penser à dégraisser un effectif toujours aussi conséquent. Des éléments comme Drinkwater, Zappacosta, Emerson, Van Ginkel, Bakayoko et Batshuayi vont être probablement vendus, de quoi récupérer quelques deniers et alléger la masse salariale.