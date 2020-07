Chelsea-Wolverhampton : les compos probables

La suite après cette publicité

Dernière et ultime journée de Premier League cet après-midi. Et c'est la course à l'Europe qui est en jeu entre Chelsea et Wolverhampton. D'un côté les Blues vont tenter de se qualifier en Ligue des Champions alors que les Wolves veulent assurer leur place en Ligue Europa. Ainsi, Frank Lampard va sortir son habituel 3-4-2-1. Kepa sera aligné dans les buts. Les trois défenseurs seront, de droite à gauche, Azpilicueta, Zouma et Rüdiger. Les pistons James et Alonso seront chargés d'animer les couloirs. Jorginho et Kovačić seront alignés au milieu. Devant, Pulišić et Willian devront alimenter Giroud en pointe.

Du côté de Wolverhampton, Nuno Espírito Santo devrait sortir son 3-5-2. Rui Patricio gardera les buts. La défense centrale sera composée de Saïss, Coady et Boly. Au milieu, on retrouve le trio Dendoncker, Moutinho et Neves. Doherty et Traoré seront alignés dans les couloirs. Enfin, la paire Jota-Jimenez composera l'attaque.