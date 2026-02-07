En fin de contrat, Dušan Vlahović va vivre une drôle d’année

L’été dernier, Dušan Vlahović n’était clairement plus certain de poursuivre l’aventure avec la Juventus. Comme révélé en exclusivité fin août, le dossier de l’attaquant serbe avait alors connu une avancée majeure, notamment du côté de l’AC Milan. Une nouvelle réunion avait eu lieu entre le club lombard et le clan Vlahović, avec des échanges jugés très positifs par les deux parties. Séduit par le projet milanais, l’international serbe se montrait même disposé à revoir ses exigences salariales à la baisse, acceptant l’idée d’un salaire annuel de 8 millions d’euros afin de faciliter son arrivée chez les Rossoneri. Massimiliano Allegri, alors entraîneur de la Juventus, poussait activement en interne et avait multiplié les appels auprès du joueur. La Juventus se préparait de son côté à discuter avec l’entourage de Vlahović pour organiser un départ dans les meilleures conditions possibles, sans perdre trop d’argent, tandis que le joueur réclamait une partie de son salaire restant en dédommagement.

La suite après cette publicité

L’AC Milan se disait d’ailleurs confiant et envisageait d’ouvrir rapidement des négociations directes, un transfert qui semblait alors imminent… avant de finalement capoter pour un énième désaccord entre la Juve et l’entourage du Serbe. Resté à Turin, Dušan Vlahović a répondu présent sur le terrain en début de saison. Jusqu’au mois de novembre, le Serbe a signé un départ tonitruant, notamment sur la scène européenne avec trois buts et une passe décisive en Ligue des champions, dont un doublé marquant face au Borussia Dortmund, tout en ajoutant trois réalisations en Serie A. Une dynamique brutalement stoppée par une grave blessure contractée face à Cagliari : une déchirure des adducteurs qui l’a contraint à un long arrêt. Forcément, à six mois de la fin de son contrat, cette blessure a fortement calmé son mercato hivernal, bien plus discret que prévu. Depuis, Vlahović est focalisé sur son retour, enchaînant les séances de rééducation pour retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.

Les appels ne manquent pas mais…

Sur le terrain comme en dehors, Dušan Vlahović met tout en œuvre pour revenir au plus vite afin de renforcer une attaque qui ne donne pas entière satisfaction à Luciano Spalletti. Victime d’une déchirure importante de l’articulation du long adducteur gauche fin novembre, l’attaquant serbe commence à entrevoir le bout du tunnel. Mais au-delà de l’aspect sportif, l’avenir semble déjà scellé. Arrivé à la Juventus lors du mercato hivernal de janvier 2022, le mariage entre Vlahović et la Vieille Dame est voué à se terminer. Son contrat expire le 30 juin prochain et selon nos informations, aucune discussion pour une prolongation n’a repris depuis l’été dernier et la relation contractuelle reste rompue, même si le climat est désormais bien plus apaisé qu’il y a quelques mois. Le mois de janvier de Dušan Vlahović a été intégralement consacré à sa rééducation et à la préparation de son retour à la compétition, attendu pour la fin du mois de février (possiblement début mars). Les barrages européens face à Galatasaray et le choc contre Côme sont visés.

La suite après cette publicité

En parallèle, son entourage a commencé à sonder discrètement plusieurs clubs en vue de l’été prochain. D’après nos indiscrétions, l’AC Milan, toujours à la recherche d’un renfort offensif après l’échec du dossier Jean-Philipe Mateta, continue de surveiller attentivement la situation du Serbe, tout comme l’AS Roma, qui pourrait être amenée à trouver une porte de sortie à Artem Dovbyk. Plus en retrait, l’Inter Milan, toujours à l’affût des coups à 0€, a coché également le nom. Alors que la Serbie ne participera pas à la Coupe du Monde 2026, Vlahović disposera de tout l’été pour peaufiner son retour et choisir sereinement sa future destination. À 26 ans, le natif de Belgrade sait que ce choix sera déterminant. Son passage à la Juventus, marqué par des hauts et des bas sous les ordres de trois entraîneurs différents, touche à sa fin.

Car malgré cette situation délicate, Dušan Vlahović demeure un attaquant de classe mondiale, un véritable buteur lorsqu’il est physiquement à 100 %. Recruté à l’hiver 2022 en provenance de la Fiorentina pour un montant très élevé aux alentours de 150 millions (transfert, bonus, salaire et commissions d’agents compris), le Serbe affiche un bilan de 64 buts en 162 matchs sous le maillot bianconero. Selon nos informations, les sirènes ne manquent pas à l’étranger. En Espagne, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ont, à un moment donné, surveillé son profil. Mais c’est surtout l’Angleterre qui continue d’attirer Vlahović, un championnat qu’il vise depuis plusieurs saisons. Tottenham reste attentif à son évolution, tout comme Chelsea, tandis qu’en Allemagne, le Borussia Dortmund s’était également renseigné cet hiver. À l’aube d’une année charnière, l’avenir de Dušan Vlahović s’écrit désormais loin de Turin.