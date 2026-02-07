OL : la réaction pleine d’humilité de Niakhaté après la victoire à Nantes

Ce samedi soir, dans la douleur, l’Olympique Lyonnais a arraché la victoire face au FC Nantes (1-0). En infériorité numérique pendant 30 minutes, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont tenu bon et prennent donc trois points importants puisque l’OL est sur le podium de la Ligue 1. Après la rencontre, au micro de Ligue1+, le capitaine Niakhaté est revenu sur ce succès.

«On parlait beaucoup de dynamique inversée sur ce match. Mais sur 90 minutes, Nantes peut faire du mal. J’ai toujours considéré qu’ils n’étaient pas à leur place et qu’ils avaient joué de malchance depuis le début de saison. Le match a été très dur, on est épuisé physiquement et le carton rouge n’a pas aidé. Mais la solidarité de ce groupe, c’est incroyable, et j’en parlerai toujours avec ce qu’on a fait ce soir. On était sur 11 victoires de suite, donc on regardait devant et on voulait la 12e. De cette manière, je vous dis la vérité, c’est encore plus savoureux. On est troisièmes, on est contents, on revient de loin. On va pouvoir se poser et regarder les autres résultats, mais peu importe ceux des autres matches, la saison n’est pas encore terminée.»