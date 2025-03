La presse française crie au scandale d’arbitrage, Alisson choque l’Europe

La faute de Konaté fait débat

« Braquage à l’Anglaise » hier soir comme le placarde L’Équipe. Et oui, le PSG a livré une prestation de haute volée, dominant de la tête au pied cette équipe de Liverpool tout le match. Pour preuve à la fin de la rencontre, le PSG a terminé avec 27 tirs contre 2 pour les Reds. Et pourtant, c’est bien l’équipe anglaise qui s’est imposée à la 87e minute grâce à Eliott. Ce monde est cruel, l’inefficacité parisienne a pesé dans la balance. Il a manqué ce supplément de précision du côté de Kvara, de Dembélé ou Barcola, qui ont fait un bon match, mais sans la finition. Du côté de L’Équipe, on se plaint de l’arbitrage. Ibrahima Konaté aurait pu être expulsé à la 27e minute avec cette charge dans le dos, empêchant Barcola de filer seul au but. Après check de la VAR, monsieur Davide Massa n’a pas accordé de faute. Luis Campos fou de rage, est venu faire part de son mécontentement au corps arbitral à la mi-temps. Interrogé sur cette situation litigieuse, Ibrahima Konaté a été clair : « non, c’est mon avis. Il y a une VAR, il y a tout ce qu’il faut. S’il y a poussette, j’aurais dû prendre rouge ! Moi je vous dis non. C’est vrai que je suis costaud, mais je ne mets pas de puissance, je mets juste mon bras. » De quoi renforcer la colère des Parisiens. Luis Enrique était déçu de ce résultat qu’il juge injuste, pas en adéquation avec le contenu. Son équipe « a été meilleure que Liverpool », pour reprendre ses mots. Vitinha a partagé cette frustration, mais prévient Liverpool : « on va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr » Le rendez-vous est pris.

Alisson fait le match de sa vie

En Angleterre, ce succès de Liverpool a été perçu de la même manière. Le Daily Express comme l’ensemble des tabloïds sont lucides : Liverpool a réalisé un braquage. La presse parle d’un PSG implacable, qui a bougé Liverpool comme personne ne l’avait encore fait cette saison. Même en Italie, en Espagne, tous sont unanimes, le PSG aurait mérité de gagner cette partie. Le Mirror explique ce succès par une part de chance, puisque l’arbitre aurait dû siffler penalty sur Barcola selon eux. Arne Slot aussi est à l’honneur, pour ses changements décisifs avec l’entrée de Nunez et Eliott, impliqués sur le but. Ce succès miraculeux a été obtenu à l’aide du duo Harvey Eliott-Alisson. L’Anglais était l’unique buteur de la rencontre sur son premier ballon touché, 40 secondes après son entrée en jeu. Puis si Liverpool a pu tenir autant de temps sans être mené au score, c’est grâce à l’homme du match, son gardien Alisson. Auteur de 9 arrêts, il a tout simplement dégoûté les Parisiens. En après-match, le Brésilien l’a avoué, il a fait le match de sa vie. Même Achraf Hakimi a reconnu en zone mixte qu’il avait bien mérité son trophée d’homme du match. Il a été « le bouclier de Liverpool » comme surnommé par le Mirror. Le match est simple à expliquer, « Paris est tombé sur Jesus » selon Eric Roy, l’entraîneur de Brest. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le dénouement final de cette confrontation.

La presse madrilène panique pour Kylian Mbappé

Du côté de la presse madrilène, on s’inquiète beaucoup pour Kylian Mbappé. Marca remarque que le Français s’est déconnecté ces dernières semaines, juste au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. L’extraction d’une dent l’a empêché d’être présent et semble l’avoir refroidi. Ces derniers matches, Mbappé est l’ombre du footballeur qui a ébloui tous ses fans quelque temps auparavant. Avec les matches décisifs à venir, l’inquiétude avec Mbappé est totale, au point que Marca a invité un dentiste sur son plateau. Il ne s’agit pas seulement de la dent, il s’agit d’empêcher l’attaquant de traverser à nouveau le blocage mental d’il y a quelques mois. Le Real pourra au moins compter sur Modric et Brahim Diaz, les remplaçants qui doivent être titulaires selon AS. Vinicius, lui aussi décevant contre l’Atletico, pourra pleinement se concentrer sur le match puisque sa prolongation se précise. Une réunion entre le clan du joueur et le club est prévue cet été. La confiance règne autour de ce dossier selon le quotidien espagnol.