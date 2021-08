Plusieurs joueurs du Barça ont rendu visite à Lionel Messi

Le vestiaire du FC Barcelone ne semble pas accepter le départ de Lionel Messi cet été. Annoncé tout proche d'un départ de la Catalogne après 17 saisons chez les Blaugranas, La Pulga devrait maintenant s'engager avec le Paris Saint-Germain. Alors qu'il doit tenir une conférence de presse pour évoquer son avenir ce dimanche midi, plusieurs médias espagnols rapportent ce samedi soir qu'un dîner d'adieu avec des proches du joueur aurait actuellement lieu au domicile barcelonais de Lionel Messi.

Le quotidien Sport explique que Jordi Alba et Sergio Busquets ont rendu visite à l'Argentin ce samedi, alors que Cadena COPE affirme que Sergio Agüero et la famille de Gérard Piqué seraient également présents. «Maintenant tu pars, mais je sais qu'un jour tu reviendras. Il y a des choses en attente à faire. Amuse-toi, profite où que tu ailles et continue à gagner comme toi seul sait le faire. Ici, tu vas nous manquer. Je t'aime Léo», avait notamment expliqué le défenseur du Barça sur son compte Instagram.