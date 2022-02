Manchester United-Brighton : les compositions officielles

La Premier League bat son plein, même en soirée de Ligue des Champions. Dans un match reporté de la 14e journée de championnat, Manchester United accueille Brighton à 21h15 (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Cinquièmes du classement avec un point de retard sur West Ham, les Red Devils veulent rebondir après une éliminations en Cup et deux matchs nuls. Brighton a de son côté l'occasion de doubler provisoirement Tottenham à la huitième place.

Encore privé de Cavani, Rangnick aligne un 4-2-3-1 classique avec plusieurs changements par rapport au match contre Southampton (1-1), Pogba étant remplacé par Fred au milieu de terrain et Elanga étant préféré à Rashford sur l'aile gauche. Cristiano Ronaldo, qui n'a pas marqué depuis 6 matchs (sa pire série depuis 2009), est aligné à la pointe de l'attaque. Brighton se présente à Old Trafford en 4-4-2 avec le Français Maupay en position d'avant-centre et Trossard qui remplace Welbeck à ses côtés, alors que Lallana est sur le banc.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Elanga, Fernandes, Sancho - Ronaldo

Brighton : Sanchez - Veltman, Dunk, Webster, Cucurella - Gross, Bissouma, Moder, MacAllister - Maupay, Trossard