Newcastle : Bruno Guimaraes avoue détester jouer contre Manchester City

Cette année, Bruno Guimaraes a mis tout le monde d’accord à Newcastle ! Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’hiver 2022, le milieu de terrain brésilien s’est imposé aujourd’hui comme une valeur sûre de l’effectif d’Eddie Howe, en témoigne ses 32 matchs pour 4 buts et 5 passes décisives en Premier League. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le Brésilien nourrit de grandes ambitions avec les Magpies même si la concurrence pour le titre en Angleterre est rude. À ce titre, le natif de Rio de Janeiro est revenu lors d’un entretien accordé à "Charla Podcast", relayé par le Daily Mail, sur la folle saison de Manchester City. S’il a reconnu la supériorité des Citizens sur l’ensemble de la saison, il a toutefois révélé au passage que l’équipe entraînée par Pep Guardiola lui avait donné beaucoup de fil à retordre, la qualifiant de "pire équipe" à jouer.

«Nous savons que Man City est un cran au-dessus de toutes les équipes d’Angleterre. C’est le pire match quand nous jouons là-bas. Je déteste ça. On a l’impression que nous sommes des enfants et eux des professionnels. C’est horrible. On a l’impression qu’ils jouent à 15 et nous à 7. On regarde et on se dit : "Wow, ça a l’air tellement bleu ! Ils sont tous très bons. Contre Man City, comment jouer ? Vous allez sur le terrain et vous les laissez marquer tout de suite, c’est très difficile», a-t-il déclaré au tabloïd britannique. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’est pas au bout de ses peines puisqu’il croisera à nouveau la route de Manchester City, le 19 septembre prochain à l’Etihad Stadium.

