Guerre en Ukraine : Christophe Galtier prend la défense de l'AS Monaco

Alors que le conflit armé qui oppose la Russie et l'Ukraine ne cesse de prendre en épaisseur, la planète mais aussi le microcosme du football sont concernés. Alors que ce dimanche, le Stade de Reims a retardé son match contre Monaco pour protester contre l'intervention armée du régime de Vladimir Poutine, l'entraîneur de Nice est revenu sur la situation du club princier dont le propriétaire Dimitri Rybolovlev est Russe.

Coach du club rival, Christophe Galtier estime cependant qu'il faut faire la part des choses et a développé sa pensée en conférence de presse : «je n’ai aucun problème à rencontrer l’AS Monaco. On se doit d’amener un soutien au peuple ukrainien, aux sportifs ukrainiens, et plus précisément aux footballeurs et entraîneurs, mais on ne peut pas en vouloir à toutes les personnes de nationalité russe.»