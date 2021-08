Manchester United : le joli hommage de Cristiano Ronaldo à Sir Alex Ferguson

Alors que Manchester United vient officiellement d'annoncer, ce mardi, le retour de Cristiano Ronaldo (36 ans) douze ans après son départ d'Old Trafford, la star portugaise a livré ses premières impressions sur son come-back en Angleterre et a notamment rendu hommage à Sir Alex Ferguson, son ancien entraîneur, avec qui CR7 a remporté sa première Ligue des Champions, en 2008.

La suite après cette publicité

«Tous les gens qui me connaissent savent que mon amour pour Manchester United est sans fin. Les années que j'ai passées dans ce club ont été absolument extraordinaires et le chemin que nous avons parcouru ensemble est écrit en lettres d'or dans l'histoire de cette grande et incroyable institution, a expliqué le quintuple Ballon d'Or sur Instagram. C'est comme un rêve devenu réalité, après toutes les fois où je suis retourné jouer contre Man. United, et même en tant qu'adversaire, j'ai toujours ressenti un tel amour et un tel respect de la part des supporters dans les tribunes (...) L'histoire a été écrite dans le passé et l'histoire sera écrite une fois de plus ! Vous avez ma parole ! Je suis là ! Je suis de retour à ma place ! Faisons en sorte que cela arrive une fois de plus ! PS - Sir Alex, tout cela est pour vous...»