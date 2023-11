Rennes : Enzo le Fée a détesté son match contre le PSG

Il a été l’un des gros transferts de l’été au Stade Rennais. Recruté pour 20 M€ à Lorient, le milieu de terrain a encore un peu de mal à enchaîner les performances dans son nouveau club, un peu à l’image de l’ensemble de ses coéquipiers. Dans Ouest-France, le joueur de 23 ans explique être déçu de ses matchs même s’il voit du mieux ces dernières semaines. Il estime même avoir eu comme un déclic après son entrée en jeu contre le PSG le 8 octobre dernier. Entré à 20 minutes du terme à la place de Fabian Rieder, Le Fée a raté son apparition sur le terrain, ce qui l’a fait prendre conscience de devoir élever son niveau de jeu.

«Oui (il se sent mieux, ndlr), j’étais dans une période difficile, où tout ce que je tentais ne réussissait pas… J’ai eu beaucoup de soutien de la part des joueurs, du staff, de l’entraîneur surtout. Cela m’a fait du bien. Mon entrée catastrophique lors du match contre le PSG m’a fait réagir. Peut-être que je me mettais une pression un peu utile, j’ai libéré ça. Comme j’enchaîne, je me sens plus performant sur le plan athlétique, ce dont j’ai besoin dans mon jeu. J’ai besoin de courir pour pouvoir m’exprimer, et aujourd’hui je me sens en forme !», assure-t-il. Le Stade Rennais reçoit l’OL ce dimanche au Roazhon Park (17h).