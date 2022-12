JT Foot Mercato : le peuple brésilien au chevet de la légende Pelé

La suite après cette publicité

Pelé est au plus mal

Le monde du foot a déjà perdu Diego Armando Maradona en novembre 2020, pas sûr qu'il s'en remette s'il perd l'autre légende Pelé. Hier, l'ancien attaquant a été admis en urgence à l'hôpital de Sao Paulo où il est déjà suivi depuis plusieurs mois pour un traitement contre le cancer. Selon ESPN, l'état de santé du triple champion du monde serait « préoccupant ». Sa fille, Kelly Nascimento, a néanmoins souhaité rassurer le monde entier sur la santé de son père. « Je ne vais pas sauter dans un avion, mes frères sont au Brésil et je viendrai en fin d'année. Il n'y a pas de mauvaise surprise ou d'urgence », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Pas de quoi rassurer pour autant au pays où de nombreux journaux brésiliens font part de leur inquiétude. La sélection brésilienne, qui tente actuellement de ramener la sixième étoile, n'est évidemment pas passée à côté de cette info et Alex Telles a tenu à lui apporter tout son soutien. Le joueur du Séville FC, prêté à Manchester United, a demandé à Dieu de « bénir sa vie » et que le Roi Pelé « reste fort ». Grosse force à lui.

Le malaise Benjamin Pavard

Déjà qualifié pour la phase finale, Didier Deschamps avait choisi d'aligner ses coiffeurs pour le dernier match de la France face à la Tunisie (0-1). Avec neuf changements au coup d'envoi, l'Equipe de France a manqué terriblement d'expérience et de repère sur le terrain ce qui a conduit à une défaite des Bleus. L'essentiel était évidemment sur ce match de donner du temps de jeu aux remplaçants et de concerner tout le groupe pour le reste de la compétition. Un joueur cependant n'a pas eu cette chance, c'est Benjamin Pavard. Le défenseur du Bayern Munich paye son mauvais match face à l'Australie. D'ailleurs, DD a eu des mots durs en privé à son égard. Ce dernier n'a pas aimé son langage corporel lors du match inaugural et lui reproche son non-respect des consignes. Sa prestation indigeste n'est pas non plus passée auprès de certains de ses coéquipiers, notamment Ousmane Dembélé qui évolue dans son couloir. Le joueur du Barça, qui a dû multiplier les retours défensifs, s'est plaint du niveau de jeu affiché par le Bavarois. Benjamin Pavard traverse une mauvaise passe, à tel point que certains cadres comme Hugo Lloris ou Olivier Giroud ont perçu ce mal-être et sont allés le soutenir.

Le drôle de pari entre Messi et Szczęsny

L'Argentine sera bien au rendez-vous des 8èmes de finale après son succès 2-0 face à la Pologne. L'addition aurait pu être bien plus salée si notamment Lionel Messi n'avait pas vu son penalty être détourné par Szczęsny. D'ailleurs le portier polonais a révélé après la rencontre avoir fait un petit pari avec la Pulga en plein match. Au moment où l'arbitre a consulté la VAR pour une main de Szczesny dans la figure de Messi, le portier de la Juventus a misé un petit billet avec l'Argentin. « On a parlé avant le penalty et je lui ai dit que je pouvais parier 100 euros qu'il ne le donnerait pas. Donc j'ai perdu mon pari avec Messi. (…) Je ne sais pas si c'est autorisé à la Coupe du monde, je vais peut-être même être banni pour cela. Mais je m'en moque. Je ne vais pas non plus le payer. Il s'en fout de 100 euros. Oui, je pense qu'il n'en a pas besoin », s'est-il amusé. Pas très beau joueur sur ce coup...