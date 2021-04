Super League : Gerard Piqué réagit aux départs des clubs anglais

Si le FC Barcelone a approuvé ce projet de Super League et semble toujours être engagé, à l’heure actuelle, cela n’a pas empêché Gerard Piqué de se satisfaire du départ des clubs anglais de la compétition.

Dans la nuit, après le communiqué de 5 des 6 clubs de Premier League engagés (celui de Chelsea est tombé plus tard, NDLR), le défenseur du club catalan a exprimé son soulagement sur les réseaux sociaux : «Le football appartient aux fans. Aujourd'hui plus que jamais». Comme plusieurs joueurs professionnels, l’international espagnol désapprouve ce projet et semble heureux de ce dénouement.