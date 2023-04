Lorient - OM : la réaction amère de Matteo Guendouzi

Pas de vainqueur dans l’affiche du dimanche soir en Ligue 1, pour la 30ème journée du championnat français. Lorient et Marseille se sont neutralisés dans une rencontre sans réelle saveur malgré une certaine petite domination de l’OM pendant la majorité du match. Après la rencontre, qui s’est soldée sur un score vierge (0-0), Matteo Guendouzi a tenu à analyser ce duel plus que frustrant pour les Marseillais, car l’OM s’est montré réellement dominateur en se procurant les opportunités les plus dangereuses. Mais le manque de réalisme et d’efficacité offensifs a accusé le coup pour l’OM :

«Il y a de la déception, le match était à notre portée ce soir. On a manqué de réalisme dans la dernière passe, dans le dernier centre, dans le dernier geste. On a été costaud et solide défensivement mais voilà offensivement, il nous a manqué de choses, je pense notamment à la dernière passe, au dernier centre. On a eu des possessions très hautes, des possessions longues, on a eu des belles séquences. On a réussi à rentrer dans les 15-20-30 derniers mètres, il nous a manqué ce dernier centre. Plusieurs fois on aurait pu mieux faire. Il n’y a pas de pression, il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de points à gratter donc on va tout donner jusqu’à la fin de saison, on fera les comptes à la fin », a déclaré le milieu français au micro Prime Video

