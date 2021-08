JT Foot Mercato : le PSG veut du lourd pour remplacer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l'Olympique de Marseille souhaite attirer Adam Ounas dans ses filets. Si l'international algérien a la même envie, Naples bloque l'opération.

Selon Sky Italia, Toma Basic se trouve actuellement à Rome pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec la Lazio. D'après nos informations, le milieu de terrain croate de 24 ans va signer un contrat de 5 ans avec la Lazio, et touchera un salaire de 1,5 million d'euros par an en plus d'une prime à la signature de 400.000€. Le montant de l'opération est de 7 millions d'euros en plus d'un bonus d'un million d'euros en cas de qualification de la Lazio pour la Ligue des Champions.

D'après les informations de Sky Germany, Amine Adli va débarquer au Bayer Leverkusen ! Toutes les parties sont tombées d'accord pour le transfert du numéro 21 toulousain. Il ne resterait que quelques détails autour du contrat à finaliser.

La célèbre émission El Chiringuito a dévoilé une bombe hier soir : le Real Madrid est passé à l'action pour Kylian Mbappé. Une offre de l'ordre de 160 millions d'euros est arrivée sur la table des dirigeants parisiens, que ces derniers auraient refusée. Mais cette offensive ne sera pas la dernière de la part des Merengues, qui sont déterminés à s'offrir le champion du monde français. Si pour l'heure, le PSG semble inflexible, une offre de 200 millions d'euros pourrait les faire réfléchir d'après L'Equipe. Un montant colossal qui permettrait au PSG de réinvestir sur son remplaçant. Plusieurs noms ont déjà circulé et pas des moindres ! Richarlison (Everton), Lewandowski (Bayern Munich) ou encore Kingsley Coman.

Cette potentielle manne financière pourrait également servir à financer l'arrivée de Paul Pogba, cible de longue date. Si le PSG venait à manquer de liquidités pour concrétiser ces différents dossiers, la vente de plusieurs indésirables permettrait de faire gonfler l'enveloppe. Selon nos informations, Layvin Kurzawa a été proposé à Crystal Palace ces dernières heures. Pablo Sarabia serait quant à lui dans le viseur de l'Atlético de Madrid en cas de départ de Saul Niguez. Enfin, le jeune Arnaud Kalimuendo pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale alors qu'il effectuait son retour un an après un prêt au RC Lens. L'Atalanta serait intéressé par son profil. Ces derniers jours pourraient être très agités au PSG si Kylian Mbappé venait à quitter le navire.

Courtisé par Manchester City et désireux de rejoindre les Citizens, Harry Kane a mis un terme à ce feuilleton. L'attaquant anglais a annoncé officiellement qu'il restait à Tottenham. «Je vais rester à Tottenham cet été et serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner».

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1