PSG : la réponse sèche de Christophe Galtier sur le cas Neymar

Christophe Galtier tape du poing sur la table. Le Paris Saint-Germain va mieux depuis quelques matchs et aborde le 8e de finale retour de Ligue des Champions, mercredi soir (21h), sur la pelouse du Bayern Munich, bien plus sereinement que lors de la confrontation aller au Parc des Princes. Mais la blessure de Neymar jusqu’à la fin de la saison, alors qu’il y avait peut-être une infime chance qu’il postule pour une place dans le groupe pour ce choc, est venue agiter les choses ces dernières heures.

La blessure de Neymar, un « handicap » pour le PSG…

Car oui, si le PSG a remporté ses trois derniers matchs, deux l’ont été après la blessure du Brésilien, contre Lille (4-3, le 19 février dernier), plutôt avec la manière, surtout à Marseille (3-0), le tout avec un changement de système (retour au 3-5-2) qui semble convenir parfaitement à ce collectif et apporte plus d’équilibre à cette équipe. Les avis sont divers et variés à ce sujet, mais la question se pose depuis quelque temps : le PSG est-il meilleur sans Neymar ? Christophe Galtier a en tout cas tenu à clarifier les choses en conférence de presse.

« J’entends et je lis le débat autour de Ney, a d’abord confié l’entraîneur du Paris SG face aux journalistes, le ton grave, alors qu’il était arrivé avec le sourire. Déjà, je suis vraiment malheureux, il est gravement blessé. Croyez-moi, c’est un handicap pour l’équipe. On parle d’un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait 11 passes décisives depuis le début de la saison. »

… qui apporte « plus d’équilibre »

Et Christophe Galtier de souligner le comportement irréprochable de son n°10 depuis son arrivée dans la capitale française. « Quand je lis que "tant mieux", non. Il est gravement blessé. C’est un joueur qui a toujours été très professionnel, qui a eu une période post-Coupe du Monde difficile. Mais je répète encore une fois, c’est 17 buts, 11 passes décisives. »

Mais le coach du PSG, défendant le Brésilien bec et ongles, a tout de même reconnu que l’absence de Neymar offrait plus d’équilibre à son équipe. « Est-ce que l’équipe est plus équilibrée ? Oui, de par le profil des milieux de terrain, oui. Mais est-ce que c’est mieux comme ça ? Avoir Ney, c’est avoir un atout supplémentaire sur le plan offensif pour marquer des buts. » Galtier a donc volé au secours de Neymar Jr, laissant toutefois entendre que ce n’était pas forcément une mauvaise chose non plus pour l’équilibre des choses… De quoi prolonger encore un peu plus le débat.

