OM : l'aveu de Dimitri Payet

Dimitri Payet est le capitaine et le meilleur joueur de l'OM cette saison. Déjà auteur de 11 buts, il a également distillé 11 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques plus qu'honorables, qui le placent parmi les meilleurs joueurs du championnat de France. Cependant, l'ancien joueur de West Ham a la réputation de ne jamais être présent dans les gros rendez-vous. Interrogé à ce sujet, dans Rothen s'enflamme sur RMC, le Français a donné ses raisons, sans se cacher : «pas assez décisif dans les grands matchs? Cela a été le cas, cela a été le cas longtemps. Parce que j’avais une appréhension à aborder ces grands matchs. Je n’ai pas mal pris les critiques car quand c’est la vérité en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas.»

Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM et désormais consultant n'hésitait pas à critiquer Dimitri Payet, ce sur quoi le Réunionnais a souhaité revenir :« j’ai toujours dit que je n’avais rien contre la critique. Honnêtement, parfois Eric Di Meco a pu être dur mais le fond était souvent bon. Je ne peux pas lui en vouloir là-dessus. Je préfère cela en étant dur et juste à quelqu’un qui va raconter n’importe quoi pour faire le buzz et détruire un joueur.» Désormais âgé de 34 ans, Payet voit les choses différemment qu'à ses débuts, ce qui lui permet de plus profiter de l'instant présent : «dans les grands matchs j’avais une appréhension, quand j’étais jeune je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l’expérience, l’expérience en équipe de France, cela m’a permis de voir les choses différemment. Maintenant, je suis plus excité au moment d’aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs.»