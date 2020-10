Leeds et Marcelo Bielsa préparent déjà un mercato hivernal de folie

C'était la nouveauté de la saison en Premier League. Marcelo Bielsa et ses joueurs de Leeds sont montés dans l'élite anglaise et on attendait impatiemment les premiers pas de cette équipe joueuse, toujours portée vers l'avant. On n'a pas été déçu puisque les ouailles d'El Loco recevaient Liverpool pour leur retour en première division britannique. Score final ? Quatre buts à trois et des étoiles dans les yeux des spectateurs.

Après quatre matches joués, Leeds est neuvième de Premier League, mais en cas de succès ce lundi soir, à domicile, contre Wolverhampton, il ravirait à Liverpool la troisième position, juste derrière Everton et Aston Villa. Visiblement, ce n'est pour le moment pas vraiment suffisant, puisque que si l'on en croit les informations nous provenant de l'autre côté de la Manche, Leeds prépare déjà ses emplettes hivernales.

Un meneur de jeu est attendu

La première piste est un élément que l'Argentin aurait déjà beaucoup aimé obtenir cet été. Il s'agit du meneur de jeu de l'Udinese, Rodrigo de Paul. Lors du marché dernier, le club italien a exigé la somme de 40 millions d'euros pour le libérer. Les négociations pourraient reprendre dès cet hiver d'autant que Michael Cuisance a finalement rejoint l'Olympique de Marseille dès le début octobre après avoir failli s'engager à Leeds.

Deuxième nom sur la liste : Ruslan Malinovskyi. Le milieu de terrain est évalué à 20 millions de livres (22 M€). Il espère toujours figurer dans les plans de son entraîneur à l'Atalanta Gian Piero Gasperini. Mais la concurrence avec Alejandro Papu Gomez est féroce et il n'a joué 90 minutes qu'à une seule reprise sur les quatre rencontres de l'Atalanta, délivrant tout de même une passe décisive contre la Lazio.

Enfin, le dernier nom est probablement moins connu. Il s'agit de Todd Cantwell. Le milieu de terrain offensif évolue à Norwich et il s'était fait remarquer l'année passée en Premier League avant de redescendre en Championship. Son nom a souvent circulé à Ellan Road sans que cela ne se concrétise une seule fois. Janvier sera peut-être le bon moment, mais une chose est sûre, Marcelo Bielsa ne compte pas se reposer sur ses lauriers.