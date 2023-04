Mayence : le pari réussi de Ludovic Ajorque

Il n’y a pas que le Bayern Munich en Allemagne, mais il faut reconnaître au géant bavarois un certain don pour s’accaparer l’actualité. Après son élimination en Ligue des Champions cette semaine, le leader de la Bundesliga retourne aux affaires courantes et se rendra chez l’une des équipes en forme en ce moment : Mayence. Signe distinctif de l’actuel 8e du championnat, comme le RB Leipzig ou l’Eintracht francfort, elle évolue avec un attaquant français en pointe, un certain Ludovic Ajorque. Arrivé cet hiver seulement, le Réunionnais a rapidement conquis son nouveau club et son entraîneur, Bo Svensson, au point d’être devenu un élément majeur de l’équipe.

Sur le banc de touche lors de son premier match face au BvB, quelques heures seulement après sa signature, il est installé dès le match suivant dans le onze de départ pour ne plus le quitter (11 titularisations en 12 rencontres). L’avant-centre de 29 ans a simplement dû prendre son mal en patience pour ouvrir son compteur, un mois et son 6e match. Depuis, on ne l’arrête plus avec pas moins de 5 buts et une passe décisive sur ses 7 dernières sorties. Mieux encore, sa venue coïncide avec la belle série de son équipe. 12e au cœur du mois de janvier, Mayence n’a perdu que 2 rencontres sur les 12 disputées par Ajorque, et est remonté au 8e rang, à seulement deux points d’un strapontin européen.

En fin de parcours à Strasbourg

Les ambitions de terminer la saison en boulet de canon sont légitimes, alors qu’il luttait encore pour le maintien avec Strasbourg il y a à peine quelques semaines. Son transfert cet hiver pour 6 M€ arrangeait finalement tout le monde. Il fallait imposer une nouvelle dynamique, autant au club qu’à l’attaquant, qui a tout de même eu le temps d’inscrire 51 réalisations en 151 matchs et 4 saisons et demie en Alsace. Une région dont il restera éternellement attaché. «Il devait partir l’été dernier. On a eu des offres, mais les clubs n’ont pas trouvé d’accord, et il devait déjà aller en Allemagne, mais dans un autre club», complète son agent de toujours, Léandre Chouya. L’offre de Mainz est finalement arrivée à point nommé.

Aligné la plupart du temps en pointe avec Stach et Ingvartsen en soutien, l’ancien Clermontois fait parler son quasi double mètre (1m97) pour faire remonter le bloc, ou offrir de la présence dans la surface adverse soit pour attirer les centres, soit pour embarquer les défenseurs. Le gaucher s’est même accordé quelques bijoux comme face au Hertha Berlin et au RB Leipzig, du pied droit. «Ludo a du physique. Il est grand et sait utiliser son corps, analysait le coach Svensson le week-end dernier. Il n’est pas seulement un joueur en pivot, sa technique est souvent sous-estimée. Ce n’est pas seulement sa qualité individuelle avec le ballon, c’est aussi sa capacité à attirer l’attention, car ça crée des espaces pour ceux qui l’entourent.»

Un impact immédiat à Mayence

Le Danois est connu pour être un atypique. «Très proche des joueurs en dehors des terrains, mais très dur avec eux à l’entraînement», nous détaille Chouya. Pourtant entre Ajorque et son nouvel entraîneur, le feeling est tout de suite passé malgré la barrière de la langue. Svensson n’a d’ailleurs pas hésité à comparer son buteur avec un certain Norvégien. «Haaland marque un but, oui. Mais il attire aussi les adversaires. Dès qu’un ballon arrive, deux Bavarois sont sur lui. Cela ouvre des espaces pour les autres joueurs autour de lui», expliquait-il dans l’avant-match le week-end dernier contre Cologne, trois jours après la victoire de Cityzens en quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

«C’est pareil avec Ludo. Il attire l’attention en raison de sa taille et de sa qualité. Quand vous êtes défenseur, vous ne pouvez pas tout faire. Et donc ça ouvre plus d’espaces pour d’autres joueurs, qui peuvent en bénéficier.» Un compliment laudatif avant d’affronter lui aussi un Bayern Munich (ce samedi, 15h30), qui n’est pas au mieux en ce moment. Briller et faire briller. Comme Erling Haaland en C1 cette semaine, Ludovic Ajorque tentera de faire trembler les filets bavarois pour valider la comparaison flatteuse de son coach. Et qui sait, une victoire face au leader pourrait poursuivre encore un peu plus les rêves d’Europe pour la saison prochaine.