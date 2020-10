Manchester United : enfin l'heure de Donny van de Beek ?

Jadon Sancho et Jack Grealish ont longtemps occupé les discussions des supporters de Manchester United mais aucun d'eux n'a finalement rejoint Old Trafford, malgré les tentatives d'Ed Woodward, vice-président exécutif du club, en charge des transferts. Avant la dernière ligne droite du mercato et les arrivées in extremis de Telles, Cavani, Pellistri et Traoré, l'unique recrue se nommait Donny van de Beek. Qui reste l'arrivée majeure de l'intersaison côté Red Devils. Majeure sur le plan de la réputation et sur le plan financier, mais pas encore sur les terrains.

En effet, Van de Beek n'a joué que 60 minutes avec Manchester United en championnat cette saison. Une broutille au regard des 40 M€ payés à l'Ajax Amstersam et de son statut d'international néerlandais. Ce qui avait valu il y a quelques semaines une saillie de son agent. « Qu'il soit remplaçant, je n'aime pas du tout ça. Moi-même je n'aurais jamais pu rentrer pour jouer seulement quatre minutes », avait-il lancé après le match de Premier League face à Brighton au cours duquel le milieu était entré pour le temps additionnel. Cela a lancé le débat sur l'utilisation de Donny van de Beek. Cet homme à tout faire dans l'entrejeu peut-il être compatible avec Pogba et Bruno Fernandes ?

Les supporters veulent le voir titulaire

La sortie médiatique de son agent avait en tout cas suscité la colère de l'ancien Red Devil, toujours prompt à donner son avis, Patrice Evra. « Je pense que son agent devrait fermer sa bouche. (…) Quand tu achètes un joueur, cela veut dire que tu en as besoin pour gagner le championnat. Est-ce que Van de Beek va gagner le championnat pour nous ? Non », avait lâché l'ancien latéral gauche. Uniquement titularisé en Carabao Cup avec MU, le milieu de terrain de 23 ans a pu reprendre du poil de la bête durant la trêve internationale, en jouant deux rencontres en intégralité, et en marquant le but des siens face à l'Italie.

Cela lui a probablement regonflé le moral, pour être tranchant face à Newcastle samedi. De nouveau sur le banc et lancé pour le dernier quart d'heure à la place de l'ailier gallois Daniel James, Donny van de Beek a eu un très bon impact sur le jeu des siens. Il est à l'origine, dans la construction, du but de Bruno Fernandes. Et il s'est attiré les louanges de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. « Il aura son temps de jeu. Il a été fantastique dans le groupe. Je pense que, vous l'avez vu aujourd'hui et à l’entraînement, il est tellement propre, je ne pense pas qu’il ait perdu le ballon une seule fois. Il s’agit de trouver l’équilibre dans l’équipe. (…) Il aura un très bon impact sur l’équipe. »

Mais quand ? Les supporters mancuniens sont désormais convaincus par les qualités de Van de Beek et ils espèrent le voir titulaire contre le Paris Saint-Germain mardi soir pour la 1ère journée de la Ligue des Champions. Le joueur, lui, habitué à jouer au milieu de terrain, se dit prêt à évoluer à d'autres positions et notamment sur l'aile. Si jamais Solskjaer a voulu l'intégrer en douceur en Premier League, championnat que le Néerlandais découvre, il n'aura pas cette excuse en Ligue des Champions, épreuve qu'il a arpenté avec succès ces dernières années avec l'Ajax Amsterdam.