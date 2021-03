Ligue des Champions : la nouvelle réforme est sur le point d'être finalisée

Véritable serpent de mer, le projet d'une Super Ligue Européenne est souhaité par les formations les plus puissantes du continent depuis environ une vingtaine d'années. Le projet n'a pas abouti et cette fois encore, il devrait être remis aux oubliettes pour un moment. Pour autant, l'UEFA, qui s'est opposée farouchement à cette initiative, a dû lâcher du lest afin de contenter les grands clubs. Et c'est pour cela que la Ligue des Champions va connaître une modification majeure à partir de 2024 et pour au moins neuf ans. Cela se tramait depuis quelques semaines et même quelques mois, l'UEFA et l'ECA (association des clubs européens) étaient en négociations afin de trouver la bonne formule.

Celle-ci vient d'être acceptée par l'ECA et devrait se faire sur un format type championnat. C'est-à-dire que les 36 clubs participants (au lieu des 32 actuels ndlr) disputeront 10 matches de poules - et ne s'affronteront pas tous - et que les équipes les mieux placées se qualifieront pour la suite de la compétition. Les huit premiers iront directement en huitième de finale tandis que les équipes classées entre la 9e et la 24e place disputeront un tour de barrage. Cela permettrait aussi d'augmenter le nombre de matches. La phase de poules actuelle nécessite la tenue de 96 matches et celle de la réforme offrira 180 rencontres, soit presque le double. Le tour de barrage qui sera lui aussi inédit en Ligue des Champions permettra également la tenue de nouvelles rencontres. Cette validation de la part de l'ECA va donc permettre à l'UEFA d'aller le plus vite dans la réalisation de son projet.

Une nouvelle façon d'attirer les supporters

Au congrès de l'ECA, Andrea Agnelli a fait part de l'obligation de faire évoluer l'actuelle formule de la Ligue des Champions. «Les fans ne peuvent pas être tenus pour acquis, et nous devons leur offrir la meilleure compétition possible, sinon nous risquons de les perdre. C’est pourquoi je salue les conversations que nous, en tant que ECA, avons eues pour le développement du jeu - sur et hors du terrain - avec l’UEFA. Ce qui est évident et clair pour moi, c'est que nous ne devrions pas nous concentrer sur des intérêts particuliers, mais nous devons nous concentrer sur des intérêts collectifs. Nous devons être capables de penser collectivement et dans son ensemble, dans l’intérêt de notre industrie. Nous devons avoir le courage et l'audace d'aborder le moment où nous vivons avec des vues progressistes fortes, et non avec le conservatisme qui a toujours distingué notre industrie.»

«Nous devons placer les supporters au centre. Le système actuel n'est pas fait pour les supporters modernes. Les recherches montrent qu'au moins un tiers d'entre eux suivent au moins deux équipes, 10% suivent des joueurs, pas des clubs. C'est très différent d'il y a quelques années. Deux tiers d'entre eux suivent les matches parce qu'ils sont attirés par les grands événements », a-t-il expliqué dans des propos relayés par la Gazetta dello Sport. Au-delà de cette posture, il a cependant déclaré que l'accord n'était pas encore total même s'il était en bonne voie. Un point est encore sujet à discussion entre l'UEFA et l'ECA : la méthode de détermination des équipes participant à la compétition, même s'il s'est montré assez confiant sur l'issue des tractations. Les 4 places supplémentaires octroyées par cette nouvelle réforme risquent donc d'animer les prochaines semaines. Le projet de réforme lui semble sur le chemin de la concrétisation.