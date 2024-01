Ligue 1 : Brest grimpe sur le podium, Toulouse enfonce le FC Metz !

La Ligue 1 reprend en 2024 ce week-end. Après la victoire 3-0 de Lille contre Lorient, on avait le droit ce dimanche au multiplex de 15h. Et le Stade Brestois pouvait poursuivre leur belle série. Quatrièmes avant la rencontre, les Bretons recevaient le Montpellier HSC (12e) pour un duel fort intéressant où le coach héraultais Michel Der Zakarian retrouvait son ancien club. Cela ne se passait d’ailleurs pas comme prévu pour Montpellier avec la blessure précoce de la recrue Tanguy Coulibaly (9e). Mieux dans la rencontre, Brest prenait le jeu à son compte et Steve Mounié se distinguait avec une tête qui passait juste au-dessus du cadre (20e). Dans les secondes qui suivaient, le Béninois allait même ouvrir le score de la tête (21e) avant d’être rappelé à l’ordre par l’arbitrage vidéo (23e). Une entame difficile pour le MHSC qui continuait de subir.

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 40 17 28 12 4 1 42 14 2 Nice 35 18 8 10 5 3 19 11 3 Brest 34 18 12 10 4 4 27 15 4 Monaco 33 18 9 10 3 5 34 25 5 Lille 31 18 10 8 7 3 24 14 Voir le classement complet

En seconde période, Brest ne prenait pas longtemps pour aller chercher l’avantage. Bien trouvé par Mahdi Camara, Hugo Magnetti allait crucifier Benjamin Lecomte afin de donner l’avance à son équipe (1-0, 48e). Pas rassasié pour autant, Brest continuait de se montrer offensif à l’image d’une frappe de Mathias Pereira Lage qui passait juste à gauche du cadre (60e). Mahdi Camara se distinguait ensuite d’une tête et tombait sur le gardien (65e). Entré en jeu, Martin Satriano obtenait vite deux occasions coup sur coup (80e et 83e). Terminant fort, Brest a finalement trouvé la faille une nouvelle fois par l’intermédiaire de Jérémy Le Douaron (2-0, 90e +2). Le club breton s’impose finalement sur ce score de 2-0 et grimpe sur le podium de la Ligue 1 en doublant l’AS Monaco. Montpellier continue de reculer et reste treizième à deux points de la zone rouge.

Toulouse rebondit et enfonce Metz, Clermont s’offre Nantes

Peu en forme sur la première partie de saison, le barragiste Toulouse (16e) voulait se reprendre après une série négative. Contre le FC Metz (14e), les Violets ont fait preuve d’envie dès le début de la rencontre et cela a permis d’obtenir un penalty rapidement (10e). Le capitaine Vincent Sierro n’a pas tremblé afin de transformer la sentence (1-0, 12e). Assez équilibrée ensuite, la première période voyait les deux équipes se rendre coup pour coup. Au retour des vestiaires, Metz insistait en multipliant les occasions à l’image d’un tir intéressant de Cheikh Sabaly après un joli numéro (68e). Oui, mais voilà, Christophe Hérelle était exclu pour un tacle non maîtrisé sur Warren Kamanzi (72e). Réduit à dix, le FC Metz n’a pas su relever la tête et s’incline 1-0 contre Toulouse. L’équipe de Carles Martinez Novell remonte à la 14e place tandis que son adversaire du jour devient 16e et barragiste.

Juste derrière, les Mosellans, on retrouvait la lanterne rouge Clermont (18e) en déplacement en terres nantaises (13e). Alors que Nantes commençait plutôt bien son match en se procurant des occasions via Tino Kadewere (20e) et Florent Mollet (23e), Clermont a su réagir et se montrer plus réaliste. Si Bilbal Boutobba tombait sur un bel arrêt d’Alban Lafont (28e), Shamar Nicholson faisait preuve d’efficacité afin de délivrer les Auvergnats (1-0, 29e). Surpris, Nantes poussait, mais en vain pour égaliser lors du premier acte. Lors de la reprise du jeu, Florent Mollet était bien servi dans la surface par Bénie Traoré et allait remettre les compteurs à zéro (1-1, 47e). Le jeu se calmait ensuite et les débats se rééquilibraient. En fin de match, Nantes se compliquait la tâche avec l’expulsion de Bénie Traoré (73e). Profitant de sa supériorité numérique, Clermont allait chercher une victoire 2-1 en fin de match suite à un but de Jim Allevinah (89e). Nantes stagne à la treizième place à deux unités de la zone rouge tandis que Clermont remonte à la 17e place tout en se retrouvant à deux points d’une place de non-relégable.

Les résultats de l’après-midi