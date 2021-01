Lasse Schöne libéré par le Genoa

Le milieu défensif danois Lasse Schöne a été libéré de son contrat par le Genoa et peut désormais trouver un nouveau club, révèle le média danois BT, qui cite un communiqué de presse envoyé par l'agent du joueur, Revien Kanhai de Forza Sports Group. Révélé à l'Ajax, l'international danois aux 50 sélections avait rejoint l'Italie et la Serie A à l'été 2019. Après une première saison pleine (35 matches, 3 buts, 3 passes), le joueur de 34 ans avait déchanté en octobre dernier. Le Danois avait été exclu de la liste des joueurs inscrits en Serie A par le club. Une décision qui aurait été prise par le directeur sportif du club, Daniele Faggiano, qui a plongé Schöne dans le doute.

Initialement sous contrat jusqu'en juin prochain, il quitte donc Gênes prématurément et est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. L'objectif : accrocher le wagon pour disputer l'Euro avec son pays. «Lasse et moi sommes convaincus qu'il peut encore atteindre le niveau qu'il avait à l'Ajax. Je reçois quotidiennement des appels de clubs et d'agents à propos de Lasse. Il y a déjà de nombreuses demandes en provenance d'Italie, de Belgique et d'Angleterre, mais un retour à l'Ajax pourrait aussi être une option », a lâché, en bon commercial, son agent. Vers un retour de Schöne à l'Ajax, où il avait passé 7 années entre 2012 et 2019 ? Suspense.