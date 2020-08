Ahmadou Dia : « j'ai demandé à l'OM de me prêter »

Foot Mercato : ça fait maintenant trois ans que vous êtes à l'OM, racontez-nous vos débuts

Ahmadou Dia : : j'ai fait deux années stagiaires, ensuite j'ai prolongé trois ans en professionnel. Cela fait donc une année que je suis pro à l'OM.

FM : comment vous vous sentez à l'OM

AD : je m'y sens très bien, c'est un club qui m'apporte beaucoup, qui me fait énormément grandir.

FM : vous avez repris l'entraînement ?

AD : oui, j'ai repris avec la CFA (National 2, ndlr). J'ai demandé au club à être prêté pour avoir du temps de jeu et espérer jouer.

FM : il devait y avoir une ouverture, mais finalement Yohann Pelé a prolongé

AD : oui, j'ai été prévenu, je savais qu'il allait prolonger. Mais c'est normal, c'est logique ! Il venait de faire une bonne saison et avec tout ce qui s'est passé, avec le COVID-19, je savais qu'il n'allait pas finir comme ça, le connaissant. J'étais prêt à cette situation.

FM : vous avez demandé à être prêté. Vous avez une réponse de l'OM ?

AD : oui, ils sont ouverts à cette idée. On est en train de voir avec mes agents.

FM : vous savez où vous voulez évoluer ?

AD : honnêtement, j'aime beaucoup le championnat espagnol. C'est un championnat où il y a du jeu, où ça joue au ballon. J'aime beaucoup le jeu, le vrai football.

FM : vous avez déjà des pistes ?

AD : en Espagne ? Non, pas du tout. Il y a quatre ans, avant d'aller à Nantes, je suis allé faire un mois d'essai à Crystal Palace en Angleterre. J'avais bien aimé, je n'avais jamais vu des infrastructures comme ça. Mais j'ai signé à Nantes, j'étais jeune, j'ai préféré rester en France.

FM : quel est votre objectif après ?

AD : d'abord mon objectif c'est de jouer, de montrer au vrai monde du football mon vrai nouveau. Parce que je n'ai rien prouvé encore dans le football. Donc j'aimerais essayer de prouver sur une année et pourquoi pas revenir à l'OM m'imposer ?

FM : vous avez des modèles ?

AD : comme gardien... Je me suis entraîné avec Steve Mandanda pendant un an, j'ai beaucoup appris auprès de lui. Sinon, j'aime beaucoup Manuel Neuer. J'aime beaucoup son style, je m'en suis inspiré de son jeu, de jouer haut, un peu comme un libéro.

FM : Steve Mandanda, il est impressionnant ?

AD : franchement ! C'est quelque chose ! C'est l'un des meilleurs gardiens du monde ! Il a passé onze ans de sa carrière à l'OM, il est toujours au top, regardez la saison qu'il a faite ! Toute l'année il m'a donné des conseils. À l'entraînement on parlait beaucoup. On était deux jeunes cette année, ils nous prenaient sous leurs ailes avec Yohann Pelé.

FM : vous avez parlé avec André Villas-Boas ?

AD : toute l'année, comme un coach parle à ses joueurs. Mais ce n'est pas pareil, je redescendais souvent avec la CFA le week-end. J'ai joué environ 15 matches avec la CFA cette année. Le reste j'étais dans le groupe. On échangeait tous sur le terrain et après les entraînements sur ce qui est bien et ce qui n'est pas. C'était un coach qui discutait avec les jeunes. C'est un club où tu as tout pour être bien, l'OM.

FM : puis l'OM a un nouveau projet

AD : ils ont un nouveau projet axé sur les jeunes. En deux, trois ans, ils ont fait signer beaucoup de contrats pros. Il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif pro. Le projet est franchement cool.

FM : vous n'avez pas peur d'aller à l'étranger ?

AD : non, honnêtement, je suis prêt. À partir du moment où il y a du temps de jeu. Je veux jouer ! À partir de ce moment précis, ce sera à moi de montrer ce que je vaux, mais il me faut du temps de jeu.

FM : quel est votre point fort ?

AD : je dirais le jeu au pied, comme je vous ai dit j'aime beaucoup Manuel Neuer, c'est mon style de jeu de jouer haut, c'est l'une de mes plus grosses qualités.

FM : et là où vous devez progresser ?

AD : je dirais sur ma ligne. C'est là où je dois progresser pour être plus complet.