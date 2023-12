Mercato LOSC : Tiago Djaló sur le départ

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC, Tiago Djaló (23 ans) pourrait rapidement quitter le nord de la France. Selon nos dernières informations, le défenseur portugais des Dogues discute actuellement avec un autre club. L’opération serait alors une vente dès cet hiver et un prêt de 6 mois dans la foulée au sein de la formation lilloise.

Victime d’une rupture des ligaments croisés contre le RC Lens, le 4 mars dernier, le natif d’Amadora permettrait alors aux hautes sphères nordistes de récupérer une indemnité de transfert et ainsi financer d’éventuelles arrivées, notamment sur le front de l’attaque. Dans cette optique, l’Inter Milan, la Juventus et l’Atlético de Madrid ont d’ores et déjà manifesté un intérêt. Plus récemment, la Gazzetta dello Sport avançait que les Nerazzurri disposaient d’une longueur d’avance dans ce dossier. Affaire à suivre…